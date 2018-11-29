Başkentte AVM'de yangın paniği - ANKARA

- Karum AVM'den detaylar - Alışveriş merkezinin çevresinde bekleyen itfaiye ekipleri - Alışveriş merkezi önünde bekleyen vatandaşlarBaşkentte AVM'de yangın paniği - Ankara 'da bir alışveriş merkezinin en üst katında bulunan lokantanın havalandırma bacasında çıkan yangın nedeniyle, içeridekiler tahliye edildiANKARA (AA) - Ankara 'nın Çankaya ilçesindeki bir alışveriş merkezinin en üst katında bulunan lokantanın havalandırma bacasında çıkan yangın, paniğe yol açtı.Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi İran Caddesi üzerindeki bir AVM'nin en üst katında bulunan lokantanın havalandırma bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında AVM içerisindeki vatandaşlar tahliye edildi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, büyümeden söndürdü.