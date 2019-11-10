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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Başkentte Atatürk ve şehitler için mevlit okutuldu - ANKARA Haberi

Başkentte Atatürk ve şehitler için mevlit okutuldu - ANKARA Haberi

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Hacı Bayram - ı Veli Camisi'ne gelişi - Mansur Yavaş'ın soruları cevaplaması - Mansur Yavaş'ın vatandaşlarla sohbet etmesi - Mansur Yavaş'ın camiye girişi - Hacı Bayram - ı Veli Camisi ve avlusundan görüntüler - Lokma dağıtılmasıANKARA (AA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81'nci yılı dolayısıyla ve şehitler için Hacı Bayram Veli Camisinde mevlit okutuldu.

Şehit 

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