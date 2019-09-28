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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başkentte asayiş uygulaması Video

Başkentte asayiş uygulaması Video

- Uygulamadan detaylar - Kızılay'da 500 polisin katılımıyla eğlence mekanlarında denetim yapıldıANKARA (AA) - Ankara 'da eğlence mekanları, 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasıyla denetlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 500 polisle Kızılay'da gerçekleştirilen denetimlere, Yunus Timleri ile Ahlak Büro ekipleri destek verdi.Maliye ve belediye ekiplerinin de katıldığı denetimlerde eğlence mekanları, kafeler, iş yerleri ve ara sokaklarda uygulama yapıldı.Denetimlerde çok sayıda kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, bir eğlence mekanında da pompalı tüfek ve fişekleri ele geçirildi.

Polis Eğlence Mekanı Pompalı Tüfek 

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