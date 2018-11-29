Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başkentte asayiş uygulaması - ANKARA

Başkentte asayiş uygulaması - ANKARA

- Polis ekiplerinin uygulamalarından detaylarBaşkentte asayiş uygulaması - Altındağ ilçesindeki asayiş uygulamasında, aranan 10 şüpheli yakalandı, sürücülere 8 bin 559 lira trafik cezası kesildiANKARA (AA) - Altındağ ilçesindeki asayiş uygulamasında, 10 aranan şüpheli yakalandı, sürücülere 8 bin 559 lira trafik cezası kesildi.Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda akşam saatlerinde asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamaya, 300 polis ile 20 çarşı ve mahalle bekçisi katıldı.
Ekiplerce 110 kontrol noktası, 14 umuma açık eğlence merkezi ve 15 sabit nokta ile parklardaki denetimlerde, 2 bin 220 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.Kontrollerde arandığı tespit edilen 10 şüpheli yakalanırken, çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle 3 kişiye toplam bin 3 lira ceza kesildi.Trafik ekiplerince kontrol edilen 664 araç sürücüsünden 10'una eksiklik ve kusurları bulunduğundan dolayı toplam 8 bin 559 lira cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.Polis tarafından 14 iş yeri denetlenirken, 2 kişinin SGK kaydının olmadığı tespit edildi.Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri uygulama noktalarının çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Çevik Kuvvet Güvenlik Önlemi Eğlence Merkezi Trafik Cezası Kontrol Noktası 

İlgili Foto Galeriler
Erdoğan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü Ziyaret EttiErdoğan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü Ziyaret Etti
HDP'li Gruba Bayraklı TepkiHDP'li Gruba Bayraklı Tepki
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı