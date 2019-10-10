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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkentte asayiş uygulaması

Başkentte asayiş uygulaması

- Asayiş uygulaması - Polis ekiplerinin kimlik kontrolü - Kızılay'da 500 polisin katılımıyla eğlence mekanlarında çalışan yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim gerçekleştirildiANKARA (AA) - Ankara 'da 500 polisin katılımıyla eğlence mekanlarında çalışan yabancı uyruklu kişilere yönelik asayiş uygulaması yapıldı.Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince 500 polisle Kızılay bölgesindeki eğlence mekanlarında çalıştırılan yabancı uyruklu kişilere yönelik gerçekleştirilen denetimlere Yunus ekipleri de destek verdi.Maliye ve belediye ekiplerinin de katıldığı denetimlerde eğlence mekanları, kafeler, iş yerleri ve ara sokaklarda uygulama yapıldı.Denetim kapsamında çok sayıda kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, eğlence mekanlarında yasa dışı çalıştırılan yabancı uyruklular gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere emniyete götürüldü.Bu arada söz konusu kişileri çalıştıran eğlence mekanlarına da cezai işlem uygulandı.

Polis Gesi Sınır Dışı Trol 

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