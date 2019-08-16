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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Başkentte anne ve çocuğuna otobüs çarptı

Başkentte anne ve çocuğuna otobüs çarptı

OLAY YERİNDEN DETAYLAR

( ANKARA ) ANKARA

İlk Müdahale Belediye Otobüsü Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Çalışan Anne 


- Başkentte, bisikletle karşıya geçmeye çalışan anne ve çocuğuna belediye otobüsü çarptı. Görgü tanıklarının iddiasına göre, Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Maraşal Çakmak Mahallesi'nde bisiklete binerek çocuğunu kucağına alıp karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve çocuğuna belediye otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve çocuk yere düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapılarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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