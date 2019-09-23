Başkentte alt geçide devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı
Ankara 'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki minibüsün alt geçide devrildiği kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 06 MHY 45 plakalı minibüs, Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeyken yoldan çıkarak 5 metre yüksekten Ömer Halisdemir Bulvarı'ndaki alt geçide düştü.Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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