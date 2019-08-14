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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Başkentte alkollü sürücü kaza yaptı: 5 yaralı

- Başkentte alkollü sürücü kaza yaptı: 5 yaralı

Araçtan görüüntüler

Alkollü Sürücü Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Başkentte sürücüsü alkollü olduğu öğrenilen otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Ankara'nın Çankaya İlçesi Erdem sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50. Yıl Parkı Mevkisinden Cebeci istikametine giden 06 DR 9668 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırımdan ivme kazanan otomobil takla attı. Otomobilin takla atması sonucu içerisinde bulunan 5 kişi de yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Hızır Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Olay yerindeki yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri iki kişiyi olay yerinde tedavi ederken diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. "Otomobildeki herkes alkollüydü" Alınan bilgiye göre, kaza yapan 06 DR 9668 plakalı otomobilin içinde bulunan B.K, H.M, E.A, H.E ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin alkollü olduğu öğrenildi. (MH-
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