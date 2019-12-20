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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Başkentte 38 kaçak göçmen yakalandı Haberi

Başkentte 38 kaçak göçmen yakalandı Haberi

Kaçak göçmenlerin görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Güzergah Kaçak Göçmen Jandarma Göçmen Kaçakçılığı Başkent 


- Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başkentte yapılan uygulamalar esnasında, içerisinde 38 düzensiz göçmen bulunan araç yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, il genelinde gerçekleştirdikleri uygulama esnasında, Türkiye’ye illegal yollarla giriş yapan Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu kaçak göçmenleri yakaladı. Ankara-Konya yolu Gölbaşı istikameti Sanayi uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan iki araç içerisinde yapılan kontroller sonucunda toplamda 38 düzensiz göçmen ve araç sürücüleri N.B, C.C.P. , E.S isimli zanlılar polisten kaçamadı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin Van ilinden Ankara ve İstanbul’a götürüldükleri belirlendi. Araç sürücülerinin Ankara’ya gelene kadar güzergahtaki polis ve jandarma uygulamanı baypas ettikleri tespit edildi. Kaçak göçmenleri taşıyan araç sürücülerine ise göçmen kaçakçılığı suçundan yasal yasal işlem yapılarak, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.
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