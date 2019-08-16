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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Başkentte 180 düzensiz göçmen yakalandı Haberi

Başkentte 180 düzensiz göçmen yakalandı Haberi

yakalanan mülteciler

( ANKARA ) ANKARA

Mülteci Çevik Kuvvet Akalan Narkotik Sınır Dışı 


- Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Müdürlüğünün yaptığı uygulamada 180 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Alınan bilgilere göre sabah saatlerinde Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, Altındağ ilçesindeki Örnek ve Atıfbey mahallerinde düzensiz göçmenlere yönelik eş zamanlı uygulama yapıldı. Asayiş, narkotik, çevik kuvvet, özel harekat ve ilçe emniyet birimlerinden personelin katıldığı uygulama kapsamında belirlenen 30 adrese operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda ekiplerce kimlik ve pasaportları bulunmayan Afganistan uyruklu 180 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesine yönelik işlem başlatıldı.
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