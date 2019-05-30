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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkentte 16,5 kilo skunk ele geçirildi - ANKARA

Başkentte 16,5 kilo skunk ele geçirildi - ANKARA

- Başkent'te 16,5 kilo skunk ele geçirildi - Ekiplerin narkotik köpeği ile araçta arama yapması - Ekiplerin aracın bagajında gizlenen uyuşturucu maddeyi bulmasıBaşkent'te 16,5 kilo skunk ele geçirildi - İstanbul'dan getirdikleri 16,5 kilo uyuşturucu maddeyi Ankara 'ya sokmaya çalışırken Kahramankazan ilçesinde yakalanan 5 kişi tutuklandıANKARA (AA) - Başkent'te, 16,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Başkent'e iki araçla uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.Söz konusu araçları fiziki takibe alan narkotik polisleri, Kahramankazan'da durdurdukları iki araçta dedektör köpeklerle yaptıkları aramada 16,5 kilo skunk buldu.Gözaltına alınan H.A, S.A, M.B, H.A. ve Ö.K. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Narkotik Dedektör Köpek 

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