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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Başkentte 12 gecekondu kül oldu Haberi

Başkentte 12 gecekondu kül oldu Haberi

EKİPLERİN MÜDAHALESİ

( ANKARA ) ANKARA

Sağlık Ekibi Gecekondu Yangına Müdahale Trol 


- Ankara'da, otluk alanda başlayan yangın çevredeki 12 gecekonduya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Mamak İlçesi Mutlu Mahallesi'ndeki otluk alanda nedeni henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek otluk alanın yan kısmında bulunan gecekondulara sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yanan gecekonduların içerisinde kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Büyüyerek devam eden yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
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