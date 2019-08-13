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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Başkentlilerin balon futbolu keyfi

Başkentlilerin balon futbolu keyfi

futbol maçından detaylar

Futbol Maçı Kurban Bayramı Bayram Tatili Yurt Dışı 

-Roportajlar

( ANKARA - ÖZEL)- Tatile gitme fırsatı bulamayan Ankaralılar, kurban bayramı tatilini çeşitli sosyal aktivitelerle değerlendirdi.- Halı sahada balon futbolu için bir araya gelen Ankaralıların düşe kalka oynadıkları balon futbolu komik görüntülere sahne oldu ANKARA

- Kurban bayramında tatile gitme fırsatı bulamayan Başkentliler, bayram tatilinde balon futbolu oynayarak eğlendi. Genellikle yurt dışında oynanan ve Türkiye’ye son zamanlarda gelen balon futbolu, Başkentlilerin son günlerde en eğlenceli aktivitesi olmaya başladı.
Bayram tatilini Ankara’da değerlendiren Başkentliler, hem eğlenceli bir aktiviteye katıldı hem de izleyenlere neşeli anlar yaşattı. İçine girdikleri balon ile futbol oynamaya çalışan oyuncuların birbirlerine çarparak balon içinde yuvarlanmaları komik görüntüler ortaya çıkarttı. Herhangi bir tehlikesi olmayan balon futbolundan büyük keyif aldıklarını söyleyen Ankaralılar, bayram tatilinde eğlenceli anlar yaşadı. (DY-
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