Başkentliler engelsiz toplum için piknik organizasyonunda buluştu

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplumsal kaynaşmaya katkıda bulunmak ve toplumun her kesiminin sosyalleşmesini sağlamak amacıyla engelli gençlerle izcileri buluşturdu. 30 Ağustos Zafer Parkı’nda düzenlenen piknik organizasyonunda; engelli gençlerle izciler hem birbiriyle kaynaştı hem de eğlendi. Büyükşehir’den toplumsal farkındalık yaratan etkinlikler Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Alfa Gençlik ve Spor Kulübü iş birliği ile düzenlenen pikniğe vatandaşlar da yoğun katılım sağladı. “Piknik sepetini al gel” sloganıyla düzenlenen ‘İzciler ve engelliler buluşması’ birbirinden renkli görüntülere de ev sahipliği yaptı. Etkinliğe katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, toplumsal farkındalık yaratan etkinliklerin önemine vurgu yaparak, “Sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Eksikleri beraber gidereceğiz. Her zaman benimle iletişim halinde olabilirsiniz. Daima yanınızda olacağım” dedi.

İzcilerden çadır kurma-sökme, izci selamı ve izciliğin temel kavramlarını öğrenen engelli gençlere tek tek izci fuları takan Nursen Yavaş, gençlerle sohbet de etti. Engellilerin toplumda ve sosyal hayatın içinde daha aktif bir şekilde yer alması gerektiğini ifade eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş ise şöyle konuştu: “İzci kardeşlerimizle, engelli kardeşlerimizi buluşturarak birlikte yapabilecekleri güzellikleri göstermek istedik. Bazı sıkıntılar var. Sayın Başkanımız bunların çözüme kavuşması için ilgili birimlere talimatlar verdi. Yoğun bir şekilde çalışmalar yapılıyor. Bir süre sonra bunların size dönüşleri olacak.” Engelli bireylere karşı toplumun sorumlulukları olduğuna dikkat çeken Alfa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Mustafa Köşker de, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne duyarlılığı için şu sözlerle teşekkür etti: “Engellilerimizin toplumsal yaşamda önlerindeki engelleri kaldırmak ve insanların sahip olduğu büyük potansiyeli ortaya çıkarmak hepimizin sorumluluğudur. Engelliler konusunda da hassasiyetle çalışan ve bizlere destek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum.” “Taş binalar değil yeşil alanlar istiyoruz” Ayyıldız Engelliler ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Milli Tekerlekli Sandalye Dans Sporcusu Yeliz Güllü'nün hem performansı hem de verdiği şu mesajlar izleyenler tarafından büyük alkış aldı: “Kaynaştırma kapsamındaki etkinlikler ilk olarak bu piknikle başladı ama biliyoruz ki birçok güzel programda buluşup sesimizi de duyurma imkanı bulacağız. Biz artık taş binalar değil, yeşil alanlar istiyoruz. Göreve geldiğinden beri bizlerin varlığını fark ederek gerçekleştirdiği çalışmalarından dolayı Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum.” Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve FOMGET Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle unutulmaz bir gün geçiren Başkentliler, Kent Orkestrası’nın şarkılarına da eşlik ettiler. Hayatın içinde engelleri aşmak Alfa Gençlik ve Spor Kulübü izcilerinden 16 yaşındaki Ayşe Nur Coşkun, etkinliğin amacına ulaşmasından dolayı duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: “Böyle etkinlikleri iple çekiyoruz. Engelli arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız bu etkinlikten sonra bugün eve dönerken çok şey biriktirmiş ve kazanmış olacağımızdan eminim. Bilgimizi ve sevgimizi paylaşmak çok güzeldi." Çubuk Engelliler Derneği Üyesi Haluk Bozkurt da, “Hayatın içinde engellilerin de var olduğuna dikkat çeken, toplumla kaynaştıran güzel bir etkinlik. Keyifli bir gün geçirmemizi sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Bu tür organizasyonlar bizi gerçekten iyi hissettiriyor, devamını bekliyoruz” dedi.

Keyifli bir gün geçirdiğini söyleyen 15 yaşındaki Nazife Merve Çağlar duygularını, “Burada arkadaşlarımızdan izciliği öğrenme şansımız oldu, hep birlikte oyunlar oynadık. Unutamayacağım çok eğlenceli bir etkinlik oldu. Bugün eve mutlu döneceğim” sözleriyle paylaştı.

