Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başkentli çocuklar böcek korkusunu yeniyor İzle

Başkentli çocuklar böcek korkusunu yeniyor İzle

Sunumdan detaylar

( ANKARA )- Çocuklarla böceklerin dostluğu ANKARA

Hamam Böceği Çizgi Film Farkındalık Gesi Hayvan 


- Ankara Büyükşehir Belediyesi 24. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen “Böcek Şenlik Okulu”nu ziyaret etti. Bilimin eğlenceli yönlerini keşfetmek, hayvan bilimine karşı merak uyandırmak, ekoloji bilincinin oluşturulması ve böceklere olan ön yargının değiştirilmesi amacıyla kurulan “Böcek Şenlik Okulu”nda keyifli bir gün geçiren Çocuk Meclisi’nin 9 - 14 yaş grubundan oluşan üyeleri, böcek korkularını da yendi. Dünyanın en büyük hamam böceği ile tanışma Fakültenin birbirinden güzel ağaçları ve çiçekleri arasında, atraplarla böcek yakalayarak inceleme yapan Çocuk Meclisi üyeleri, mikroskopla da böcekleri yakından görme şansı yakaladı. Dünyanın en büyük hamam böceği olarak bilinen Madagaskar hamam böceği ile de tanışan çocuklar, Ziraat Fakültesi Müzesi’ni de gezdi. Böceklere karşı farkındalık Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı’nda bulunan Böcek Şenlik Okulu (BÖŞO), böcekler konusunda çocuklara farkındalık kazandırmayı ve ekoloji bilincini geliştirmeyi amaçlıyor. Birbirinden farklı böceklerin özelliklerinin anlatıldığı eğitim programında, böceklerin yaşam şekillerini öğrenen çocuklar, hem pratik hem de uygulamalı eğitim alıyor. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan tarafından verilen derste, doğa dengesinden besin zincirine kadar birçok bilgi çocuklara anlatılıyor. Çocuklar, çizgi film ve drama oyunları ile böcek dünyasını daha yakından tanıma fırsatı buluyor.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı