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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başkentin rögar kapakları yenileniyor - ANKARA

Başkentin rögar kapakları yenileniyor - ANKARA

- Başkentin rögar kapakları yenileniyor - ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin rögar kapağı değiştirme çalışmalarından detaylar - Eski rögar kapağının çıkartılması - Yeni rögar kapağının farkının işçi tarafından anlatılması, - Yeni rögar kapağının takılması - Yeni rögar kapağının üzerine beton, zift ve asfalt dökülmesi - Belediye ekiplerinin çevre temizliği yapmasıBaşkentin rögar kapakları yenileniyor - ASKİ Genel Müdürlüğü, kentteki kanalizasyon rögar kapaklarını yeni tasarımıyla değiştiriyorANKARA (AA) - ASKİ Genel Müdürlüğü bulvar, cadde ve sokaklarındaki kanalizasyon rögar kapaklarını yeni tasarımlarla değiştiriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, standart üstü yük ve çevresel etkenlerle kırılan, yerinden çıkan, ekonomik ömrünü tamamlayan ya da çalınmış yağmur yağmur suyu ve baca kapaklarının, trafik yüküne daha dayanıklı yeni tasarım kapaklarla değiştirilmesinin kararlaştırıldığı vurgulandı.Bu kapsamda ASKİ'de görevli mühendislerden oluşan komisyon tarafından inceleme yapıldığı ve dayanıklılığı artırılmış yeni tip rögar kapaklarının tasarlandığına işaret edilen açıklamada, ilk aşamada 5 bin rögar kapağının yenilenmesine karar verildiği kaydedildi.ODTÜ Yapı Malzemeleri Laboratuvarı'nda kırım testi uygulanan yeni tip rögar kapaklarının 40 ton yerine yaklaşık 55 ton yüke dayanıklı olduğunun tespit edildiği bilgisi verilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:"Rögar kapakları trafik yükünün yoğun olduğu bulvarlarda değiştirilmeye başlandı. Yeni tasarım kapaklarını mevcut kapaklardan ayıran en önemli özellik kapağın açılmasını sağlayan menteşenin kapak gövdesine bütünleşik olmasıdır. Kapağın kilitleme sisteminin otomatik olması trafik yükü altında kapağın istemsiz açılmamasını da sağlıyor. Ayrıca hırsızlık olaylarında kilit mekanizması nedeniyle kolay çalınamıyor ve kilitleme sistemi sayesinde kontrolsüz düşmediği için çalışan personele de zarar vermiyor."

Çevre Temizliği Kanalizasyon Rögar Kapağı Hırsız Yağmur Suyu 

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