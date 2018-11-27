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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Başkent Tiyatrosu biletleri yok satıyor İzle

Başkent Tiyatrosu biletleri yok satıyor İzle

tiyatrodan görüntü

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( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, birbirinden değerli oyunları Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. Başkent Tiyatroları sezonun başlamasıyla birlikte Ankaralıların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Sezonun en çok ilgi gören, usta şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek'in kitabından uyarlanan "Bir Adam Yaratmak" adlı oyunun Kasım-Aralık ayı biletleri tükendi. Tiyatro salonunu tıklım tıklım dolduran ve yer bulmakta zorlanan Başkentliler için 2019 Ocak ayı biletleri ise şimdiden satışa sunuldu. Ankara dışından da çok sayıda seyircisi olan Başkent Tiyatrosu'nun oyunlarına bilet almak için sıraya giren vatandaşlar bilet bulmakta zorlanıyor. Oyunların takvimi ve bilet durumları hakkında sosyal medya üzerinden de anlık bilgilendirme yapılırken, Başkent Tiyatrosu’nda büyük ilgi gören oyunların listesi şöyle: "Kim Demiş Karanlık, Bir Adam Yaratmak, Komşu Köyün Delisi, Malazgirt'ten Afrin'e İstiklal Mücadelesi, Bize Gelen Bizdendir, Vatan İçin, Tiryakigillerdeyiz, Karga Tepesi, Eyvah Kümeste Tilki Var, İkisi Bir Arada, Karagöz Günleri." Tiyatro severler, Başkent Tiyatroları oyunları için biletleri, Kızılay ve Gençlik Parkı gişelerinden ya da internet üzerinden www.biletinial.comadresinden temin edebilir.
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