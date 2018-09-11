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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Başkent’teki su fiyatlarında yüzde 17 oranında indirim yapılması kararı alındı İzle

Başkent’teki su fiyatlarında yüzde 17 oranında indirim yapılması kararı alındı İzle

-Belediye meclisinden görüntü

( ANKARA )- Oy birliği ile alınan indirim kararı, 17 Eylül tarihinden itibaren tüm abone gruplarında geçerli olacak ANKARA

Ekonomik Yaptırım 


- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkent’te su fiyatlarında yüzde 17 indirim yapılmasına ilişkin öneriyi oy birliğiyle kabul etti. Başkent’teki tüm abone gruplarını kapsayan su ve atık su tarifelerindeki indirim kararı, 17 Eylül 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak. Vatandaşa Destek Meclis 2. Başkan Vekili Nail Çimen Başkanlığı’nda toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, Başkentlileri yakından ilgilendiren önemli kararlara imza atıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde “su ve atık su tarifelerinde” indirim yapılmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı ve ASKİ Yönetim Kurulu imzasıyla gündeme alınan yazıda; “Ülkemizde bir uzun süredir uygulanan dış ekonomik yaptırımlar karşısında milletçe verdiğimiz mücadele de vatandaşlarımızın yükünü azaltmak ve memnuniyeti sağlamak maksadıyla su ve atık su tarifelerinde indirim yapılması uygun olacağı düşünüldüğünden Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.12.2017 tarih ve 2335 sayılı kararı ile 08.08.2018 tarih ve 1236 sayılı kararında belirtilen tarife hesaplamaları aynen devam etmek üzere, halen uygulanmakta olan mevcut su ve atık su tarifesi üzerinden, tüm abone grupları için yüzde 17 indirim yapılması ve indirimin 17.09.2018 tarihi itibariyle uygulanması Yönetim Kurulumuzca uygun görülmüş olup, karar alınmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin görüşüne sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı. Yazının okunmasının ardından yapılan oylamada “su ve atık su tarifesinde” indirim yapılmasına ilişkin karar mecliste oy birliği ile kabul edildi. (AYŞ-BC -
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