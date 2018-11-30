Başkent’teki sarı çizgiler değişiyor...Yeni yapılacak iz yolları, hava şartlarına dayanıklı beton malzemeden üretilecek



- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in metro, cadde, bulvar ve meydanlarını baştan başa saran sarı engelli yolları (iz yolu-hissedilebilir yüzey) yenileme çalışmalarına başladı.

Başkent’te bulunan toplam 131 kilometrelik iz yolu bakımdan geçirilirken, yıpranan ve kullanılamaz hale gelenler de kaldırılıyor. Büyükşehir Belediyesi yıpranan iz yollarının yerine hava şartlarına dayanıklı beton iz yolu ile değiştirmeye hazırlanıyor. Kapalı alanlar için de ihale aşamasından sonra Kızılay-Çayyolu Metro hattı üzerindeki 7 metro durağında yer alan iz yolları sökülerek, yeni tip tabansız olanlarıyla değiştirilecek. Başkentliler istiyor, büyükşehir yapıyor Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın, “ortak akıl” ilkesi çerçevesinde vatandaş taleplerinin yerine getirilmesi talimatıyla harekete geçen ekipler, gelen şikayetler üzerine iz yollarının yenilenmesi çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda ilk olarak vatandaş ihbarlarını değerlendiren ekipler, bu iz yollarını bir bir sökerek, tamamını değiştirmek yerine kademe kademe beton iz yolu ile değiştirecek. Görme engellilerin yolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın tavsiye kararı çerçevesinde yerleştirilen iz yolları, özellikle görme engelli vatandaşların yön gösterici sarı şeritler olarak görev yapıyor. Vatandaşların hangi noktada nasıl hareket etmesi gerektiğinin özel bir işaret dizilimiyle anlatıldığı iz yolları, “engelli bariyeri, yaya geçidi, yaya yolu sonu, merdiven gibi” pek çok bilgiyi engelli vatandaşlara hissedilebilir şekilde sunuyor.

