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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Başkent’te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı Video

Başkent’te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı Video

- Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Ticari Taksi Taksi Şoförü Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-- Araçlardan görüntü
-- Yoldan görüntü
-- Polis ekiplerinin çalışması

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Çankaya ilçesi Meşrutiyet Mahallesi’nde gece yarısı yaşanan kazada, Atatürk Bulvarı üzerinden Sıhhiye istikametinde seyir halinde olan 06 AFE 894 plakalı otomobil, Akay Tüneli çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen 06 T 1296 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan taksi, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Bulvarda seyreden 06 ALS 17 ve 35 JC 663 plakalı araçların da hızını alamayarak kaza yerine dalmasıyla olay, zincirleme trafik kazasına dönüştü. Araçlarda hasar oluşurken taksi şoförü Yasin T. ve 06 ALS 17 plakalı araçtaki Abdullah Mert G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri, şahısları daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti. Yargıtay karşısında meydana gelen kaza nedeniyle trafik akışı yaklaşık bir saat tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, Bulvar’da uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçlar, daha sonra çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.
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