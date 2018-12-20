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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başkent’te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Video

Başkent’te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Video

- Araçlardan görüntü

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-- Kaza yerinden görüntü
-- Kazazede ile röportaj
-- Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi’nde gece yarısı yaşanan kazada, Babür Caddesi üzerinde seyir halinde olan 78 SH 187 plakalı minibüs, Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerindeki 3 araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 06 TIA 85 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi ile 06 AS 4936 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri, kazazedeleri daha sonra ambulanslarla çevre hastanelere sevk etti. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bir yaralının hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde yaklaşık bir saatliğine araç trafiğine kapandı. Polis ekipleri, araç geçişinin alternatif yollardan sağlanması için önlem aldı. Hurda yığınına dönen otomobiller, çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan araç sürücüsü Barbaros Çetin, yol üzerinde seyrederken minibüsün araçlarına çaprazdan çaptığını, daha sonra diğer araçların da karışması sonucu kazanın büyüdüğünü söyledi.

Yaralılardan birinin durumunun kötü olduğunu kaydeden Çetin, “Yaralıları gördük. Bir arkadaşı buradan çıkardılar. Başka bir hastaneye götürdüler ama son durumu nasıl bilmiyorum” dedi.

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