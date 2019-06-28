Başkent’te yurt dışında çalışma vaadi ile vatandaşları dolandıran çete çökertildi Video

-Yakalanma anı

-Evden çıkan evraklar

-emniyetten görüntüler



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da yurt dışında iş vaadiyle kandırıp onlarca kişiyi dolandıran Vinç operatörü ve beraberindekiler, yürütülen soruşturma sonucu Ankara Asayiş Dolandırıcılık ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Ankara’da Vinç operatörü şüpheli M. Apaydın’ın başrolde olduğu dolandırıcılık olaylarında yurtdışına (Dubai, Kuveyt, İsviçre, İtalya gibi ülkelere) inşaat işçisi, aşçı, temizlikçi olarak götürmek üzere bir internet sitesinde ilanlar vermek suretiyle vatandaşları dolandırdığı Ankara Asayiş Dolandırıcılık ekipleri tarafından tespit edildi. Ekipler, şüpheli M. Apaydın’ın mağdurlardan CV istediği ve onları +32 ve +850’li numaralardan arayarak komisyon ile masraf adı altında para talep ettiğini belirledi. Şüphelinin mağdurlardan temin ettiği paraları ailenin diğer üyelerinin hesabına aktardığı ve aynı gün ATM'den çektiği daha sonra ise parayı gönderenlerin kendisine ulaşamadığı bu şekilde onlarca kişiyi dolandırdığı anlaşılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kandırılan mağdurlar işlerinden istifa etti Yurtdışına gideceklerine inanan mağdurların çalıştıkları iş yerlerinden istifa ettikleri ve yüklü miktarlarda paralar ödediği öğrenildi. Paralarla Vinç aldılar Ayrıca şebeke üyesi 3 şahsın bu olayları ailecek gerçekleştirdikleri ve mağdurlardan elde ettikleri paralarla çok sayıda vinç aldıkları bu vinçleri kiralayarak büyük kazançlar elde ettikleri de belirtildi. Savcılığın yürütmüş olduğu onlarca müştekisinin olduğu soruşturmada, Ankara Asayiş Dolandırıcılık ekipleri 3 şebeke üyesini başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 2’si tutuklanırken 1’i de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

