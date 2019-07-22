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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent'te yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Başkent'te yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

olay yerinden görüntü

Görgü Tanığı Polis Hastane Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-araçtan görüntü
-ekiplerin çalışmasından görüntü
-röportaj

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil, yolda park halinde bulunan araca çarparak takla attı. Edinilen bilgilere göre Ankara’nın Keçiören ilçesi Çekirge Caddesi'nde Yusuf Ç.’nin kullandığı 06 BCN 074 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki bir araca da çarparak takla attı. Kazayı gören esnaflar, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Yusuf Ç.’yi otomobilden çıkarırken sağlık ekipleri de Yusuf Ç.’yi hastaneye kaldırdı. Olayın görgü tanığı ve diğer aracın sahibi Zekeriya Akbaş, "Aracı park ettim ve 100 metre yürüdüm. Aracımın sol tarafına tarafına çarparak sürükledi” şeklinde konuştu.
Kaza sonrası trafik kontrollü bir şekilde ilerlerken etrafta toplanan meraklı vatandaşlar ise olayı izledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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