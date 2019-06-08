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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent'te yılan paniği İzle

Başkent'te yılan paniği İzle

İtfaiye ekiplerinin yılanı yakalaması

Akalan Yağışlı Hava Barla Harekete Geç Irak 

-Doğal hayatına bırakması

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent'te son günlerdeki yağışların ardından çeşitli semtlerde görülen yılanlar paniğe neden oluyor. Ankara'yı etkisi alan yağışlı hava sonrası kentin çeşitli semtlerinde yılan ihbarları arttı. Sincan İtfaiyesine gelen Kesikdas mevkiinde bulunan hobi evlerinde yılan görüldü ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yılanı tespit eden ekipler kısa sürede yakaladı. Yakalanan yılan bölgeden uzaklaştırılarak doğal hayatına salındı.
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