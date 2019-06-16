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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Başkent’te yayaya çarpan otomobil kaçtı

Başkent’te yayaya çarpan otomobil kaçtı

Otomobilin yayaya çarpma görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Kamera 


- Ankara’nın Altındağ ilçesinde yolda yürüyen bir vatandaşa çarpan otomobil, durmadan yoluna devam ederek kaçtı. Olay, Ankara’nın Altındağ İlçesi Doğantepe Mahallesinde meydana geldi. Yolda yürüyen bir vatandaşa, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savurduğu vatandaşa yardım etmek yerine kaçmayı tercih eden şüphelinin o anları kameralara yansıdı. (MMD-
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