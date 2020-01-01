Başkent'te yangın: 3 kişi hayatını kaybetti Video



- Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesinde bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen bazı apartman sakinleri ise hastaneye kaldırıldı.



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