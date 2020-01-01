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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent'te yangın: 3 kişi hayatını kaybetti

Başkent'te yangın: 3 kişi hayatını kaybetti

- Olay yerinden görüntüler

Hastane 

-- Röp
-- Detaylar

( ANKARA -EK) ANKARA

- Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesinde bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen bazı apartman sakinleri ise hastaneye kaldırıldı.
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