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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent’te yanan dairede bir kişi mahsur kaldı Video

Başkent’te yanan dairede bir kişi mahsur kaldı Video

-Yanan apartmandan

İlk Müdahale Mahsur Kaldı Hastane Ülser Polis Ekipleri 

--İtfaiye erlerinin çalışmasından
--Polis ekiplerinden
--Çıkan kavgadan
--Genel ve Detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Yenimahalle İlçesinde 4 katlı binadaki bir dairede çıkan yangında yaralanan 1 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Olay, gece yarısında Ankara’nın Yenimahalle İlçesi Demetgül Mahallesi 417. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın 2. Katındaki dairenin salonunda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında Gülseren S., dairenin içerisinde mahsur kaldı. Daireyi saran alevlerin arasında kalan kadını, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi kurtarırken 112 Acil Servis görevlileri de yaralıyı ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye sevk etti. İtfaiye erlerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında, daire kullanılamaz hale geldi. Öte yandan olay yerine gelen bir kişinin sinir krizi geçirmesi üzerine iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada birbirlerine saldıran şahısları polis ekipleri güçlükle yatıştırdı. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.
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