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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkent’te yakıt treni raydan çıktı İzle

Başkent’te yakıt treni raydan çıktı İzle

Olay yerinden görüntü

Polis Vagon Yük Treni Makinist Polis Ekipleri 

-Raydan çıkan trenden görüntü
-Polis ve İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Genel ve Detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Sincan ilçesinde Kocaeli’nden gelen ve Kırıkkale’ye gitmekte olan yakıt treni raydan çıktı. Çağlayan alt geçidinde meydana gelen olayda, yakıt treninin 4 vagonu raydan çıkarak yan yattı. Olay saat 01.30 sularında Ankara’nın Sincan İlçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan Çağlayan Altgeçidi mevkinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, makaslarda yaşanan arıza nedeniyle Kocaeli’nden gelen ve Kırıkkale’ye gitmekte olan yakıt yüklü tren raydan çıkarak yan yattı. Makaslarda yaşanan arıza sonucu yan yatan yük treninin 4 vagonu raydan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, tren bakım onarım yetkilileri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen yada yaralanan olmazken, makinistlerin ifadesini alan polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.
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