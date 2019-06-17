Başkent'te ulaşıma sel engeli

-BEKLEYEN ARAÇLAR



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da etkili olan sağanak yağışları Şereflikoçhisar ilçesini de etkiledi. Ankara-Aksaray karayolu sular altında kaldı. Başkent’te etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi de yağışların etkili olduğu bölgeler arasında yer aldı. Yoğun sağanak yağışların sele dönüştüğü bölgede Aksaray-Ankara karayolunun 60. Kilometresi aşırı yağış sebebi ile sel suları altında kaldı. Suların tamamen kapladığı e-90 karayolu trafiğe kapanarak bölgede ulaşımın aksamasına sebep oldu. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

