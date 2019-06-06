Başkent'te trafik kazası:3 yaralı

-Ambulans

-Jandarma ekiplerinin çalışmaları

-Görgü şahidi



( ANKARA ) ANKARA



- Başkent'te iki aracın çarpışması sonucu 3 çocuk yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ankara - Ayaş Yolu Akçaören Mahallesi Kavşağı'nda 06 KZN 50 ile 06 HB 7557 plakalı araçlar çarpıştı. Kaza sonucu 06 HB 7557 plakalı araçta bulunan 3 çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

