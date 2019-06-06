Başkent'te trafik kazası:3 yaralı

-Ambulans -Jandarma ekiplerinin çalışmaları -Görgü şahidi
( ANKARA ) ANKARA
- Başkent'te iki aracın çarpışması sonucu 3 çocuk yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ankara - Ayaş Yolu Akçaören Mahallesi Kavşağı'nda 06 KZN 50 ile 06 HB 7557 plakalı araçlar çarpıştı. Kaza sonucu 06 HB 7557 plakalı araçta bulunan 3 çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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