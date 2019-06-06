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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkent'te trafik kazası:3 yaralı

Başkent'te trafik kazası:3 yaralı

Kaza yapan araçlar

Hastane Trafik Kazası 

-Ambulans
-Jandarma ekiplerinin çalışmaları
-Görgü şahidi

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent'te iki aracın çarpışması sonucu 3 çocuk yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ankara - Ayaş Yolu Akçaören Mahallesi Kavşağı'nda 06 KZN 50 ile 06 HB 7557 plakalı araçlar çarpıştı. Kaza sonucu 06 HB 7557 plakalı araçta bulunan 3 çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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