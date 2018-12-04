Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

-- Araçlardan görüntü

-- Yaralılardan görüntü

-- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-- Yoldan görüntü

-- Polis ekiplerinin çalışması

-- Genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da aynı yönde seyreden otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Çankaya ilçesine bağlı Kültür Mahallesi’nde sabaha karşı meydana gelen kazada, Ziya Gökalp Caddesi üzerinden Kurtuluş istikametinde seyreden 06 V 4868 plakalı otomobil, Kolej metro istasyonu önünde aynı yönde ilerleyen 34 TG 7524 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası 06 V 4868 plakalı otomobil yaklaşık 30 metre ileri savrularak karşı yöne geçerken diğer otomobil de metro istasyonunun girişine çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücülerin ilk müdahalesini kaza yerinde yapan 112 Acil Servis ekipleri, şahısları daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Her iki sürücünün de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Araçlardan kopan parçalar ve yola saçılan cam kırıkları, trafik akışını tehlikeye düşürdü. Bir kısmı kapanan yolda araç geçişi tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri, caddedeki araç geçişini yavaşlatmak adına trafik önlemi aldı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

