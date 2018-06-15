Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

-Kurtarma çalışmaları

-İtfaiyenin müdahalesi

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da yan varyanta kontrolsüz giren otomobilin aynı istikamette seyreden araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kazım Karabekir Caddesi üzerinden Tandoğan istikametinde seyir halinde olan Tuğrul E. idaresindeki 06 MHE 03 plakalı otomobil, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) önünde kontrolden çıkarak, Kazım Karabekir Caddesi’ni İstanbul Caddesi’ne bağlayan varyantta seyreden Yılmaz G. idaresindeki 34 KM 926 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da savrularak kaldırıma çıkarken, 06 MHE 03 plakalı otomobil, yol kenarındaki şantiyenin bariyerlerine çarparak durabildi. Metal bariyerleri deviren otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, sürücü Tuğrul E. ile yolcu koltuğundaki Yağmur A. yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan 34 KM 926 plakalı otomobilin sürücüsü, hemen araçtan inerek yaralıların yarımına koştu. Tuğrul E.’nin şoför mahallinde sıkıştığının anlaşılması üzerine itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kısa süre içinde kaza mahalline ulaşan ekipler, yaralı şahsın kurtarılması için harekete geçti. İtfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan yaralı sürücü sedyeyle ambulansa taşındı. Tuğrul E. ile Yağmur A.’nın ilk müdahalesini ambulansta gerçekleştirilen sağlık ekipleri, şahısları tedavileri tamamlanmak üzere Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi araç trafiğine kapandı. Başka kazaların yaşanmasının önüne geçmek adına polis ekiplerince önlemler alındı. Araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

