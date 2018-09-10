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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent’te trafik kazası: 1 yaralı Video

Başkent’te trafik kazası: 1 yaralı Video

Kaza yerinden görüntü

Polis Trafik Kazası Polis Ekipleri 

-Araçlardan görüntü
-Polis ekiplerinin çalışması
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, gece yarısı Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mamak Caddesi üzerinden Samsun Yolu istikametinde seyir halinde olan M.S. idaresindeki otomobil ile 06 FUL 53 plakalı moloz yüklü kamyonet Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle ön kısmı hurdaya dönen otomobilin sürücüsü M.S. yaralanarak, araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde şoför mahallinden çıkarılan sürücü, ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. M.S.’nin durumunun kritik olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapandı. Başka kazaların yaşanmasına engel olmak için polis ekiplerince yolda önlem alındı. İki aracın da çekiciyle kaldırılmasının ardından, trafik normal seyrine döndü.
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