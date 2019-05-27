Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent’te trafik kazası: 1 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 1 yaralı

Olay yeri detay

Trafik Kazası Bisiklet Sağlık Ekipleri 

-ekiplerin çalışmaları
-genel detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Sincan’da yolun karşısına geçmek isteyen bisiklet sürücüsüne otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, kaza Anlara Sincan İlçesi Maraşalçakmak Mahallesi Göktuğ caddesi üzerinde meydana geldi. 1998 doğumlu 20 yaşlarındaki Burak Muhammet Çaydaş’a yolun karşısına geçmek üzere iken 06 FKM 45 plakalı araç sürücüsü Salih Önal çarptı. Çarpma sonucu bisiklet sürücüsü Çadaş yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Çaydaş, Sincan devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı