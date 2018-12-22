Başkent’te trafik kazası: 1 yaralı

-- Sağlık ekipleri ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması

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--Genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma ve refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan Bilgilere göre, Çankaya İlçesinde sabaha karşı meydana gelen kazada, Çetin Emeç Bulvarı üzerinden Sokullu istikametine seyir halinde olan M.E.Ç. idaresindeki 06 FP 8180 plakalı otomobil, Mesnevi Alt Geçidi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaldırıma ve refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü M.E.Ç. yaralanırken otomobilde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücünün ilk müdahalesini kaza yerinde yaptı. M.E.Ç., daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bulvar bir süreliğine tek yönlü olarak araç geçişine kapandı. Kaza sonrası bulvar üzerinde hızla ilerleyen başka bir otomobilin sürücüsü, polisin ikazlarına rağmen durmayarak ikinci kazaya davetiye çıkardı. Polisin uyarılarına aldırmayan sürücü, aracıyla birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı. Otomobilin çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

