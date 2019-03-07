Başkent'te trafik kazası: 1'u ağır 3 yaralı Haberi

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( ANKARA ) ANKARA



- Başkent'te 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza, Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent mahallesi Başkent bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 06 AZ 5876 plakalı aracın sürücüsü N.V'nin (48) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşıdan karşıya geçen M.N.Ö'ye (54) çarpmasıyla M.N.Ö havada takla atarak diğer aracın üzerine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan M.N.Ö'ye müdahale etti. Yaralı vatandaş, Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

