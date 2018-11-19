Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı...Kaza anları kamerada



- Ankara'da 1 otomobilin 2 kişiye çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. O anlar ise anbean bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, cumartesi günü akşam saatlerinde Ankara-Ayaş Yolu Eryaman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bekleyen 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki 2 kişi metrelerce havada savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ve polis ekibi intikal etti. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de metrelerce savrulan ve iddiaya göre yabancı uyruklu oldukları belirtilen 2 kişiden birinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile metrelerce savrulan diğer yaralıyı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazada ölen kişinin cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

