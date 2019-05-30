Başkent’te toplu taşımada bir ilk İzle



- Başkent’in toplu taşıma ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, otobüslerde bir ilki gerçekleştirerek, yeni bir uygulamaya imza attı. EGO Genel Müdürlüğü; engelliler, yaşlılar, hamile ve çocuklu kadınlar için otobüslerde ayrılan koltukları özel figür ve desenli kumaşlarla değiştiriyor. İlk etapta 2 bin 211 koltuk değiştirildi EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı Macunköy Atölyelerinde etap etap yapılacak montaj işlemlerinin ilk etabında, 150 otobüs ile 4 bin 950 öncelikli koltuk değişimi yapılacak. Montaj çalışmalarına 29 Nisan tarihinden itibaren başlayan ekipler, bugüne kadar 67 otobüste toplam 2 bin 211 “özel figür ve desenli” koltuk değişimi gerçekleştirdi. Farkındalık oluşturacak tasarım Büyükşehir Belediyesi, seyahat etmek için EGO otobüslerini tercih eden Başkentlilerin, daha güvenli ve daha rahat bir ortamda yolculuk yapmalarını sağlamak ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla öncelikli koltukları özel figür ve desenden oluşan kumaşlarla kaplamaya başladı.

Aynı zamanda hasarlı, kirli, yırtık ve kullanılamaz hale gelmiş koltukların sağlam, rahat ve ergonomik yeni tip koltuklarla değişimini de gerçekleştiren ekipler, yoğun bir mesai harcıyor. Özel yolculara özel koltuklar EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri, Başkent’in toplu taşıma hizmetlerinde her gün sefere çıkan bin 340 otobüsle, 750 binin üzerinde yolcu taşındığını belirterek, toplu taşımada büyük bir paya sahip EGO otobüslerinde “özel figür ve desenli”koltuklar sayesinde özel durumu olan yolcuların bu uygulamadan sonra daha konforlu seyahat edebileceklerini söylediler. Toplu taşıma araçlarını kullanan engelli, yaşlı, hamile ve çocuklu kadınların sorunsuz bir şekilde seyahat etmeleri için toplu taşıma araçlarında özel koltuklar ayrıldığını hatırlatan yetkililer, “Öncelikli koltuk yolcuları ile diğer yolcular arasında zaman zaman tatsızlıklar yaşanabiliyor. Otobüslerde bugüne kadar yapılmamış özel tasarım koltuklar sayesinde yaşanan bu tatsızlıkların da önüne geçileceğini düşünüyoruz” bilgisini verdiler. (YEK-BC -

