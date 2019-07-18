Başkent’te ‘tırnakçılık’ yapan şahıs kamerada Video



- Ankara’da bir kafede 'tırnakçılık' yapan şahsın hırsızlık anları kameraya yansıdı. Ankara’nın Çankaya ilçesinde daha önce birçok kez tırnakçılık yöntemiyle vatandaşları dolandıran şahsın bir kafede çalışan personeli dolandırma anları kameraya yansıdı. Görüntülerde kafenin kasiyerine para bozdurma bahanesiyle yaklaşan şüpheli, bozdurduğu paraları katlayarak “tırnakçılık” yöntemiyle cebine atıyor. Yaşanan olayın üzerine polis ekipleri, bu yöntemle birçok kişiyi dolandıran şahsı yakalama çalışması başlattı.

