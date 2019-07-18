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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkent’te ‘tırnakçılık’ yapan şahıs kamerada İzle

Başkent’te ‘tırnakçılık’ yapan şahıs kamerada İzle

Hırsızlık anı

( ANKARA -ÖZEL) ANKARA

Siyer Polis Kamera Hırsız Polis Ekipleri 


- Ankara’da bir kafede 'tırnakçılık' yapan şahsın hırsızlık anları kameraya yansıdı. Ankara’nın Çankaya ilçesinde daha önce birçok kez tırnakçılık yöntemiyle vatandaşları dolandıran şahsın bir kafede çalışan personeli dolandırma anları kameraya yansıdı. Görüntülerde kafenin kasiyerine para bozdurma bahanesiyle yaklaşan şüpheli, bozdurduğu paraları katlayarak “tırnakçılık” yöntemiyle cebine atıyor. Yaşanan olayın üzerine polis ekipleri, bu yöntemle birçok kişiyi dolandıran şahsı yakalama çalışması başlattı.
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