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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Başkent’te tır yangını

Başkent’te tır yangını

Tırdan görüntü

Polis Tır Yangını Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiyenin müdahalesi
-Yoldan görüntü
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın, hasara neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Kuzey Çevre Yolu üzeri Susuz mevkiinde yaşanan olayda, İstanbul’dan Diyarbakır’a toz emici makine taşıyan Aziz Ağırlı idaresindeki 21 HE 012 plakalı tırın kasasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saniyeler içinde büyüyen alevler tırın arka kısmını sararken, yangını son anda fark eden sürücü aracı sağa park ederek itfaiyeye ihbarda bulundu. Bir süre sonra adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla yangına müdahale eden itfaiye erleri, yangını kontrol altına aldı. Dorsede bulunan toz emici makine yangında kullanılamaz hale gelirken, tırda maddi hasar oluştu. Olay nedeniyle Kuzey Çevre Yolu’nun sağ şeridi bir süreliğine trafiğe kapalı kaldı. Yol üzerinde önlem alan polis ekipleri, araç geçişinin diğer şeritlerden kontrollü olarak verilmesini sağladı. Tır sürücüsü Ağırlı’nın ifadesine başvuran polis, olay hakkında inceleme başlattı.
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