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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent’te taksi şoförü, ilk iş gününde kazaya karıştı: 2 yaralı Video

Başkent’te taksi şoförü, ilk iş gününde kazaya karıştı: 2 yaralı Video

-Yaralıdan görüntü

İlk Müdahale Polis Taksi Şoförü Polis Ekipleri Irak 

--Kaza yerinden görüntü
--Kazaya karışan araçlardan görüntü
--Polis ekiplerinin çalışmaları
--Sağlık ekiplerinin çalışmaları
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Altındağ ilçesinde yeni aldığı taksisi ile kazaya karışan taksici ve taksiye çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 02.00 sıralarında Ankara’nın Altındağ ilçesi İstanbul Caddesi Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 52 ABD 749 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Ertan D.’nin kontrolündeki 06 T 3909 plakalı taksiye arkadan çarptı. Taksi, çarpmanın etkisiyle refüje savrularak ağaca çarparak durabildi. Taksiye çarpan otomobil ise yol kenarında bulunan bir başka ağaca çarparak durabildi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde nöbet tutan polislerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan taksi sürücüsü Ertan D. ve diğer araçta bulunan Sedat C., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanelerine sevk edildi. Yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtılar Taksiye çarpan otomobildeki yaralı Sedat C., aynı otomobilde bulunan 2 kişinin nerede olduğunu polis ekiplerine sordu. Bunun üzerine 52 ABD 749 plakalı otomobilde arama yapan polis ekipleri, 2 kişinin yaralı arkadaşlarını bırakarak kaçtığını tespit etti. Yaralı olabilecekleri düşünülen 2 kişi bulunamadı. Öte yandan olay yerine gelen taksicinin iş arkadaşları, Ertan D.’nin taksisini bugün yeni aldığını ve daha ilk iş gününde kazaya karıştığını belirtti.
Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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