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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent'te sürücülerin korna tartışması meydan savaşına dönüştü İzle

Başkent'te sürücülerin korna tartışması meydan savaşına dönüştü İzle

-Yaşanan kavgadan görüntü

( ANKARA )-Tekme tokat birbirine giren sürücüler vatandaşların çabalarıyla zorlukla önlendi. ANKARA

Meydan Savaşı 


- Ankara'nın Sincan İlçesinde sürücülerin korna tartışması meydan savaşına dönüştü. Sürücüler arasında tekme tokat yaşanan kavga araya giren vatandaşların çabalarıyla zorlukla önlendi. Alınan bilgiye göre, Sincan'da iki sürücü yol verme ve sonrasında korna çalma nedeniyle tartıştı. Araçlarından inen sürücüler birbirleriyle tekme tokat kavga etti. Kavgayı gören vatandaşlar meydan savaşına dönen kavgaya müdahale etti. Kavgaya karıyan taraflar vatandaşların araya girmesi ile zorlukla yatıştırıldı.
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