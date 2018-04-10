Başkent'te Sülün Osman vakası...Aynı dairenin yaklaşık 300 kişiye satıldığı iddiası İzle

-Ünal Çelik konuşması

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( ANKARA -ÖZEL)- Başkent’te aynı dairenin yaklaşık 300 kişiye satıldığı iddia edildi ANKARA



- Ankara'da yaşayan Muharrem Yozgat isimli bir kişi satın almak istediği dairenin kendisiyle birlikte 300’e yakın kişiye daha satıldığını ve dolandırıldığını iddia etti. Emekli astsubay Muharrem Yozgat, Batıkent’te bir daire almak istediğini ancak internet üzerinden bulduğu dairenin kooperatif üyeliği üzerinden kendisi haricinde 300’e yakın kişiye daha satıldığını iddia etti. Mağduriyetini İHA’ya aktaran Yozgat, kooperatifin 50 milyon liraya yakın para topladığını dile getirdi. Dolandırılan diğer mağdur vatandaşlarla birlikte sesini duyurmak ve paralarını geri alabilmek istediklerini belirten Yozgat, “Kooperatif Başkanı ile bana gösterdikleri dairenin devir işlemlerini yaptık. İşlemleri yaptığımıza dair belgeler, ortaklık senedi, hisse devir senetleri ve vekaletnameler var. Ancak ben daireyi başkalarına da sattıklarını öğrendim ve araştırmaya başladım” diye konuştu.

135 bin liraya anlaştıkları dairenin kendisine teslim edilmediğini ifade eden Yozgat, “Araştırdık ki bu kişiler, iflas eden bir kooperatifi. Kaçak yapılan bir binayı bularak insanlara satış yapıyorlar. Savcılığa gittiğimizde 300 kişiye yakın vatandaşın dolandırıldığını öğrendim. Dava açtım, kooperatif başkanı ve daireyi satan kişiler ikişer sene ceza aldı. Şuan bu kişiler binanın kooperatifle ilgisi olmadığı halde, satışını yapıyorlar ve hala dolandırmaya devam ediyorlar. Kanun açıklarını iyi bilen bu şahıslar bizimle dalga geçiyorlar. Ne paranızı veririz ne de cezaevinde yatarız diyorlar. Gelip buradaki atıl durumda olan daireyi göstererek hala vatandaşı avlıyorlar” şeklinde konuştu.

Daire almak isteyenlere uyarıda bulunan Yozgat, “Biz yandık kimse yanmasın. Gelip bunlardan kimse daire almasın. Kooperatif başkanı hala müteahhitlik ve Eryaman tarafında emlakçılık yapıyor. Ortada Çiftlikbank benzeri bir dolandırılma var. Yetkililere, sesleniyoruz gereğinin yapılmasının istiyoruz. Bu insanlar hiç çekinmeden sahte belge düzenleyerek gerçekmiş gibi satış yapmaya devam ediyorlar, kanundan korkmuyorlar, Kooperatif başkanı bana paramı vermeyeceğini söylüyor” mesajını verdi. Bir diğer mağdur Ünal Çelik ise birçok insanın hala bu kooperatife aidat ödemeye ve kooperatifin para toplamaya devam ettiğini söyledi.





