Başkent’te sokak ortasında polise bıçak çektiler...O anlar kamerada

-sinir krizi geçiren şahıslardan görüntü

-Kelepçe takılarak yere serilen şahıstan görüntü

-Kafasını demire vuran şahıstan görüntü

-Gözaltına alınma anlarından görüntü

-Kadın sürücü ile röportaj

-Vatandaş ile röportaj



( ANKARA -ÖZEL)- Polise saldırmak isteyen gençler gözaltına alındı- Kaza ve kavga anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ANKARA



- Başkent’te sarhoş oldukları iddia edilen 4 şahıs aralarında çıkan kavgaya müdahale eden polise bıçak çekti. Olay, Çankaya ilçesinin Kızılay Mahallesi’nde bulunan Mithatpaşa Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 LOZ 11 plakalı otomobil ile Mithatpaşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan sarhoş olduğu iddia edilen 4 şahıs, Meşrutiyet Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran 34 KU 4208 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın sürücü araçtan indi. O sırada sarhoş olan 4 şahısta kendi araçlarından inerek sağa sola küfür etmeye başladı.

Şahıslardan korkan kadın sürücü, aracı bırakarak olay yerine yakın bir esnafa sığındı ve polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, şahısları sakinleştirmeye çalıştı. Bir türlü sakinleşmeyen 4 kişi, kendi aralarında kavga etmeye başladı.

Polis bu sefer onları ayırmaya çalıştı. O sırada şahısların arasından bir kişi cebindeki bıçağı çıkartarak polisin üzerine yürüdü. Elinde bıçak olan kişiyi fark eden polisler, şahsı hemen etkisiz hale getirerek yere serdi ve destek ekip istedi. Yere serilen şahıs bir türlü rahat durmayınca şahsa kelepçe takıldı. Olay yerine gelen destek ekipleri ise ayakta duran ve sinir krizi geçiren şahısları gözaltına aldı. Yerde bir türlü rahat durmayan şahıs ise güçlükle polis aracına bindirildi. “Polise ve vatandaşa bıçak çektiler” İsmini vermek istemeyen ve 34 KU 4208 plakalı aracın kadın sürücüsü, şahısların kendisine karşı bir şey yapmadığını, polislerle kavga ettiklerini belirtti.

Olay yerindeki taksi durağında çalışan vatandaş ise “Bayanın aracına arkadan çarptılar. Kafaları da iyiymiş. Polise ve vatandaşa bıçak çektiler” dedi.

“Ben polis olsam o çocukları burada linç ederdim” İsmini vermek istemeyen bir başka vatandaş ise, “Ankara’nın halini görüyorsunuz. Buradaki vatandaşta, polise tepki gösteriyor. Ben polis olsam o çocukları burada linç ederdim. Adam polise bıçak çekti. Şuradaki bütün polisleri takdir etmek lazım. 4 çakal yoldan geçen vatandaşa ana avrat küfür ediyor. Hepsi haplı. Polise biraz özgürlük versinler” ifadelerini kullandı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürmekte. Ayrıca 4 şahısta sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü. Yaşanan gergin anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

