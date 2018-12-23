Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Başkent’te şizofreni hastası şahıs mahalleyi ayağa kaldırdı

Başkent’te şizofreni hastası şahıs mahalleyi ayağa kaldırdı

- Olay anı

Sağlık Ekibi Şizofreni Hastası Öğretmen Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-- Mahalle sakinleriyle röportajlar
-- Olay yerinden görüntü
-- Fırlatılan malzemeler
-- Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da sinir krizi geçiren şizofreni hastası bir kişi, kesici aletle kendisine zarar verip, eline geçirdiği her şeyi balkondan sokağa atarak dehşet saçtı. Alınan bilgilere göre, Keçiören ilçesine bağlı İncirli Mahallesi’nde gündüz saatlerinde yaşanan olayda, Refik Saydam Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde yaşayan, şizofreni hastası olduğu belirtilen Murat Ö., nöbet geçirerek kendisine zarar vermeye başladı.
Evinin balkonuna çıkan şahıs, önce kazağını ateşe verdi, daha sonra da eline geçirdiği bıçakla koluna çizikler attı. Kontrolden çıkan adam, hızını alamayarak mutfağındaki tabak, tencere, çaydanlık, bardak gibi eşyaları etrafa fırlattı. Çılgına dönen adamın hedef gözetmeksizin fırlattığı malzemeler tüm mahalleyi ayağa kaldırdı. Akşam saatlerine kadar aralıklarda devam eden olayda, şans eseri yaralanan olmazken, yol üzerinde park halinde bulunan bir kamyonda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahsı evden çıkarmak için uğraşan ekipler, Murat Ö.’yü ikna etmek için saatlerce dil döktü. Ekiplerin gün boyunca süren uğraşları sonucu ikna edilen şahıs, polis ekiplerince ekip aracına alındı. Murat Ö.’nün bilediği bıçağı bir süre sonra boynuna dayadığını belirten komşusu, “Kendini kesecek, jiletlemiş her yerini. Yani sabahtan beri bağırış sesi vardı ama ben normal tartışma sanıyordum. Sonradan işte, akşama doğru iki iki buçuk saattir bağırıyor sürekli. Etrafa bardak, çaydanlık falan fırlattı” diye konuştu.
“Polisleri taşladı” Şahsın öğretmen olduğunu ama bir süredir şizofreni hastası olduğunu aktaran komşusu, “Hastalıktan dolayı böyle. Kardeşiyle kavga etmiş sabah, spotçuyla. Tartışmışlar. Polisler aldı. İlk önce sağlık ekipleri girdi, ondan sonra polisler aldı. Bayağı uğraştılar, çünkü polisleri taşladılar. Sabah birden beri bu ses var zaten. Onun dışında, dörtten, beşten beri uğraşıyorlar” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı