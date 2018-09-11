Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Başkent’te silahlı saldırı: 3 yaralı Haberi

Başkent’te silahlı saldırı: 3 yaralı Haberi

Olay yeri inceleme biriminin çalışmasından görüntü

Alışveriş Silahlı Saldırı Alacak Verecek Meselesi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kurşunlardan görüntü
-Amatör kamerayla çekilen yaralılardan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da alacak verecek meselesinden kaynaklanan silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Kemal Caddesi üzerinde plakası henüz belirlenemeyen otomobili ile seyir halinde olan S. G., cadde üzerinde bulunan bir market önünde husumetli olduğu C. Y.’yi gördü. S. G. yanındaki silahı çıkartarak, C. Y. ateş etmeye başladı.
Açılan ateşler sonucu, C. Y. yere yığılırken, o sırada marketten alışveriş yapan kimliği henüz belirlenemeyen anne ve kızı da yaralandı. Öte yandan açılan kurşunlardan biri, o sırada cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobile isabet etti. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı Yaralıları gören çevre esnafı, durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı C. Y. ile birlikte anne kızı tedavileri yapılmak üzere en yakın hastaneye kaldırdı. Öte yandan polis ekipleri de çevre güvenliği alarak, durumu Olay Yeri İncelme Birimi’ne bildirdi. Olay yerine intikal eden inceleme birimleri, olayla ilgili tüm delilleri muhafaza altına aldı. Olay yerinde kaçan saldırgan S. G.’nin yakalanması için, polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. “Yoldan geçerken arabama kurşun isabet etti” Aracına kurşun isabet eden vatandaş, “Ben buradan geçerken biranda ses duydum. Sağa çekip arabadan indim. Bakınca kurşunun isabet ettiğini gördüm. Olayın yaşandığı yere geldiğimde de 3 kişinin yaralı olduğunu gördüm. Yaralılardan 2’si kadındı” dedi.
(SFP-
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı