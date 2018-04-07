Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent'te silahlı saldırı: 1 yaralı İzle

Başkent'te silahlı saldırı: 1 yaralı İzle

- Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Saldırı 

-- Yaralanan şahsın eşinin bağrışları
-- Polisin araçla hızla çıkışı
-- Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent'te kız alıp verme meselesi nedeniyle husumetli olduğu akrabası tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı. Olay, saat 09.30 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 501. Sokak'ta ikamet eden Mehmet K., işine gitmek için evinden çıktığı esnada kız alıp verme meselesi nedeniyle husumetli olduğu akrabası Doğan K.'nın silahlı saldırısına uğradı. Mehmet K., saldırı sonucunda yaralanırken, Doğan K., araçla olay yerinden kaçtı. Saldırıyı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Saldırgan tekrardan olay yerine geldi Saldırının yaşandığı alana güvenlik şeridi çeken polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Olay yeri inceleme ekipleri ise olaya ilişkin delilleri topladı. Öte yandan, saldırının ardından kaçan Doğan K., polis ekiplerinin incelemelerinin devam ettiği esnada tekrardan olay yerine geldi. Doğan K.'nın içinde bulunduğu aracı fark eden Mehmet K.'nın eşi, bağırarak polisten yardım talep etti. Polis ekiplerine izini kaybettiren saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (AS-BC -
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı