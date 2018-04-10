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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Başkent’te silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Başkent’te silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Saldırıya uğrayan otomobil

Hastane Silahlı Saldırı Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek Saldırı 

-Polis ekipleri
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da seyir halinde ilerleyen bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Edilinen bilgiye göre, Ankara Mamak ilçesi Natoyolu Caddesini İmrahor Mahallesine bağlantı yolunda Veysel K'nin kullandığı 06 FZ 2799 plakalı otomobile seyir halinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş edildi. Otomobil içerisinde bulunan sürücü Veysel K. ile yanında bulunan Eser B' yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri başından vurulan Veysel K'yi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Eser B'yi ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Başından isabet alan Veysel K. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede saldırının pompalı tüfekle düzenlendiğini de tespit etti. Polis, saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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